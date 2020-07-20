مخاوف من نقل مواجهة برشلونة ونابولي بعيداً عن كامب ناو

أوضح نائب رئيس الاتحاد الأوروبي حقيقة نقل مباراة برشلونة ونابولي بدوري الأبطال الشهر القادم بعيداً عن ملعب كامب ناو بسبب فيروس كورونا.

وكشفت تقارير إيطالية أن نابولي متخوف من خوض لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام البارسا في كتالونيا.

جاء هذا وفقاً لشبكة "سكاي سبورت" التي أكدت أن النادي الإيطالي خاطب بالفعل قنصله في إقليم كتالونيا من أجل الاستفسار منه عن تفاصيل الوضع هناك.

وقال ميكيلي أوفا، نائب الرئيس أنه حتى الآن ستقام المباراة في موعدها بملعب كامب ناو وذلك أثناء حديثه مع راديو "بونتو نوفو" حول إمكانية نقل اللقاء بسبب زيادة أعداد المصابين في برشلونة.

واضاف أوفا أن الحالة الوحيدة التي قد يتم فيها نقل المباراة هي أن تمنع القوانين إقامتها، علماً بأن هناك خطة بديلة تقضي بأن تستضيف بورتو أو غيماريش المواجهة بحال تعثر إقامتها في كتالونيا.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه كتالونيا الكثير من الأزمات بسبب فيروس كورونا، حيث خرج عمدة المدينة وطالب الحكومة الفيدرالية بعدم إصدار قرارات متضاربة تؤثر فيما يتعلق بإجراءات مكافحة المرض.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أعلن قبل أيام عن خوض لقاءات العودة المتبقية من دوري أبطال أوروبا على الملاعب المحددة لها سابقاً.

يذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في إيطاليا قبل حوالي خمسة أشهر انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق.