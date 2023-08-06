مدافع روما يختار الأهلي السعودي على حساب أستون فيلا

قال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن النجم البرازيلي روجر إيبانيز مدافع روما يقترب من التوقيع على كشوفات الأهلي السعودي.

ووافق اللاعب على عرض النادي العائد لدوري الأضواء في السعودية بحسب خبير الانتقالات رومانو.

وقال الإيطالي في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" أو "تويتر" سابقاً: "توصل الأهلي لاتفاق شفهي فيما يخص البنود الشخصية مع روجر إيبانيز.

"العقد جاهز، والفحص الطبي قد يتم في باريس.

"ما يزال الأهلي يتفاوض مع روما، لم يتم التوصل لاتفاق بين الناديين لكن المحادثات مستمرة الليلة، وفي طريقها للإتمام."

يذكر أن إيبانيز مطلوب أيضاً من قبل أستون فيلا ونوتينغهام فوريست، إلا أنه اختار الانتقال للعب إلى جانب الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو في صفوف الأهلي.