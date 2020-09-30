مدافع ريال مدريد ناتشو قد ينتقل إلى ميلان

اتسعت دائرة تفكير ميلان فيما يخص المدافع الذي سيدعم به صفوفه في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية ومن بينهم ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد.

ويضع الروسونيري في تفكيره اللاعب صاحب الـ 30 عاماً والذي لم يغادر ريال أبداً منذ بداية مسيرته وجرى بالفعل اجتماع بين مسؤولي الناديين حياله.

ويستهدف ميلان الحصول على خدمات ناتشو على سبيل الإعارة دون وجود بند لتفعيل خيار الشراء، وفي حالة حدثت الموافقة المبدئية فقد يتم عرض فكرة أن يشارك ريال في دفع جزء من راتب اللاعب خلال الموسم الذي سيقضيه في ميلانو.

وأوضح الصحفي جيانلوكا دي ماررزيو أن ناتشو بات على رأس قائمة أهداف ميلان فيما يخص تدعيم خط دفاعه، لكن هناك خيارات وبدائل أخرى على رأسها دييغو دالوت مدافع مانشستر يونايتد.

وتقدم ميلان بالفعل رسمياً يوم الاثنين بعرض ليونايتد لاستعارة دالوت لمدة عام مع وجود بند لشراء البرتغالي نهاية الموسم، لكن الشياطين الحمر يفضلون البيع المباشر.

بالإضافة إلى ناتشو ودالوت، يضع ميلان في حسبانه كذلك مدافع بولونيا تاكيهيرو تومياسو، بينما فشل مسؤولي النادي في التوصل إلى اتفاق مع أودينيزي لشراء لاعب وسطه سيكو فوفانا.