مدافع ميلان يسعى للانتقام من تشيلسي

عبر الدولي الإنجليزي فيكايو توموري مدافع أي سي ميلان عن رغبته في الانتقام من فريقه السابق تشيلسي بعد الفوز المهم الذي حققه مع زملائه على حساب يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي.

وتفوق الروسونيري على جاره وغريمه اللدود يوفي بهدفين دون رد سجل توموري أحدهما، وذلك بعد أيام من السقوط المدوي لبطل إيطاليا أمام البلوز بثلاثية نظيفة في لندن ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريق اللومباردي مع تشيلسي من جديد غداً الثلاثاء لحساب المجموعة الخامسة من دوري الأبطال.

ماذا قال توموري عن مواجهة ميلان وتشيلسي؟

عبر المدافع الشاب عن عزمه على الانتقام من نتيجة الذهاب حيث صرح قائلاً في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "كنت غاضباً بعد الخسارة أمام تشيلسي، وأردت أن أقدم كل ما بجعبتي أمام يوفنتوس.

"وحين سجلت شعرت بالسعادة والحماس، أردت أن ألغي في ذهني ما حصل في لندن والتسجيل منحني شعوراً جيداً.

"كانت مواجهة تشيلسي سيئة بالنسبة لنا، لم نلعب فيها بطريقتنا المعتادة، إلا أننا قمنا بالرد بأفضل الطرق، ونريد الآن الانتقام من نتيجة الذهاب."

يذكر أن توموري صاحب الـ 24 عاماً خاض مع تشيلسي 17 مباراة ما بين عامي 2017 و2021 قبل أن ينتقل إلى ميلان الذي تألق في صفوفه منذ ذلك الحين.