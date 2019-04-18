مدرب أياكس: لسنا ريال مدريد أو برشلونة

برر إيريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام أمس الأربعاء، إمكانية رحيل بعض نجوم الفريق نهاية الموسم الجاري.

وقال تين هاغ في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي: "إذا ظهرنا بشكلٍ جيد، فمن الطبيعي أن يرحل اللاعبون، فنحن لسنا ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر سيتي أو يوفنتوس.

"هذا يعتمد على اقتصاد كرة القدم، لكننا مبدعون في بناء فريق متوازن، نستخدم هذه الفلسفة، وسنفعل ذلك أيضاً في السنوات المقبلة".

وتابع: "لكننا سنقاتل من أجل كل لاعب، أتمنى ألا نخسر الكثير منهم، سيذهب البعض وبطرق مختلفة، لكن أكاديمية أياكس قوية جداً.

"رأينا إيكيلينكامب، وهناك أيضاً العديد من اللاعبين الاَخرين الأقوياء، الكشافون يتطورون، وإذا رحل البعض سنأخذ خطوات قوية أخرى للمضي قدمًا، وسنبدأ كل موسم من الصفر».ونجح أياكس في إقصاء ريال مدريد من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يطيح بيوفنتوس أول أمس من ربع النهائي.