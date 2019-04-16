مدرب أياكس يتوعد يوفنتوس بمصير ريال مدريد

أعرب إيريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام عن ثقته في إمكانية تخطي يوفنتوس قبل اللقاء المرتقب بين الطرفين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء في تورينو.

ولم يفقد تين هاغ الأمل في بلوغ نصف النهائي على حساب يوفي، الذي تعادل معه ذهاباً 1-1، مبدياً إيمانه بإمكانية أن يحقق فريقه الشاب مفاجأة جديدة بعد الإطاحة بحامل اللقب، ريال مدريد من دور الـ 16.

وقال المدرب الهولندي أمس الاثنين: "أشعر بالثقة بسبب طريقة اللعب والتدريب. نحن أقوى الآن، ويظهر ذلك في كل مباراة.

"يوفنتوس هو المرشح خاصة بعد نتيجة الذهاب، لكن إذا لعبنا بشكل جيد يمكننا تخطي أي عقبة".

في الوقت الذي يسعى فيه يوفنتوس لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في غضون 5 مواسم، لم يسجل أياكس اسمه في الدور ذاته منذ موسم 1996-1997 حين أخفق في بلوغ نهائي البطولة على يد الفريق الإيطالي ذاته.