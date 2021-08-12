مدرب بلجيكا: لوكاكو سيبهر الجميع مع تشيلسي

يرى روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أن انتقال النجم روميلو لوكاكو إلى تشيلسي سيكون ناجحاً على جميع الأصعدة.

ويقترب الهداف المتألق من ارتداء قميص البلوز مجدداً في صفقة تقدر قيمتها بنحو 97 مليون جنيه استرليني.

واضطر إنتر ميلان للتخلي عن نجمه الأول نظراً لصعوبات مالية شديدة يعاني منها.

ويرى مارتينيز أن هذا الانتقال سيفيد النادي الإنجليزي كثيراً، حيث قال في تصريحات نقلها موقع "توك سبورت": "تشيلسي فريق قريب من قلب روميلو، انتقل إليه في السابق حينما كان صغيراً في السن.

"إنه اللاعب الأمثل لقيادة الفريق نحو المقدمة وجعلهم أفضل."

سجل لوكاكو مع منتخب بلجيكا

يذكر أن المهاجم البالغ عمره 28 عاماً خاض مع منتخب بلجيكا 98 مباراة دولية سجل خلالها 64 هدفاً.

فيما تولى مارتينيز الإشراف على الشياطين الحمر منذ عام 2016 وخاض حتى الآن 61 مباراة.