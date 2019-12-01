مدرب بلجيكا: هازارد سيتألق مع ريال مدريد

دعم روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، إيدين هازارد لتقديم موسم استثنائي مع ريال مدريد، كما تحدث عن تجربة روميلو لوكاكو في إنتر.

وعانى هازارد في بداية فترته مع الملكي قبل أن يبدأ بتقديم مستويات جيدة، إلا أنه تعرض للإصابة أمام باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.

وقال المدير الفني الإسباني في تصريحات إعلامية: "شاهدت ما قدمه هازارد في سانتياغو بيرنابيو أمام باريس سان جيرمان. كان أداءً مذهلاً.

وأشار مارتينيز إلى أن الإصابة التي تعرض لها نجم الوسط جاءت في وقت سيء للغاية موضحاً، إلا أنه شدد على قدرة لاعب تشيلسي السابق على استعادة بريقه بمجرد عودته.

كما تطرق للحديث عن لوكاكو فقال: "الحقيقة أنه قضى فترة عصيبة في مانشستر يونايتد وبالأخص في آخر 6 أشهر.

"الآن يقود مشروعاً مميزاً مع مدرب قوي هو أنتونيو كونتي، من الجيد للغاية أن أراه يتطور بهذه الطريقة".

يذكر أن منتخب بلجيكا يشارك في يورو 2020 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات روسيا وفنلندا والدنمارك.