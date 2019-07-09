مدرب تونس: بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا كان صعباً للغاية

أكد آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، أن التأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 كان صعباً للغاية، عقب تخطي نسور قرطاج منتخب غانا في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ 16 بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

واعترف الفرنسي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بأن أداء فريقه لم يكن مقنعاً خلال الدور الأول، مضيفاً: "اجتهدنا وخططنا جيداً لمواجهة غانا وصعودنا لربع النهائي نتاج مجهود وتعب اللاعبين".

وأوضح أن عدم الدفع بالنجم وهبي الخزري منذ البداية كان بسبب توقفه عن التدريبات لثلاث أيام، معقباً: "عند جاهزيته دفعنا به في الشوط الثاني وشكل إضافة قوية للفريق، نفس الأمر بالنسبة لفاروق بن مصطفى حارس رأينا أنه متمكن أكثر لذلك دفعنا به لركلات الترجيح".

يذكر أن تونس تخطت غانا بركلات الترجيح 5-4، بعدما انتهى الزمنان الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل 1-1.