مدرب كارديف يتهم صلاح بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء

وصف مدرب كارديف سيتي نيل وارنوك، ركلة الجزاء، التي حصل عليها محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد بـ "المسرحية".

ونقل موقع "جول" الرياضي عن وارنوك قوله للصحفيين عقب نهاية اللقاء: "لا أعتقد أن الحكم كان مضطراً لاحتسابها، صحيح أن المدافع لف ذراعيه على جسد صلاح، وهو ما منح الحكم فرصة لاحتسابها.

"إنها ركلة جزاء ناعمة للغاية وأشبه بالمسرحية، وصلاح ادعى السقوط (غطس) فيها بنسبة كبيرة، هذا عمل يقوم به في الأصل توم دالي"، وذلك في إشارة إلى السباح البريطاني الأولمبي.

وتابع: "إذا اعتبر أي حكم مثل هذه الحادثة ركلة جزاء، فإننا سنشهد الكثير من ركلات الجزاء في المباريات".

وسبق أن واجه صلاح انتقادات بسبب ما اعتبره منافسوه ومشجعون "تمادي في السقوط" من أجل إقناع الحكام باحتساب أخطاء على لاعبي الفريق المنافس في كرات مثيرة للجدل.

من جهة أخرى، اعتبر وارنوك أن كارديف واجه فريقاً "دون نقاط ضعف"، مضيفاً "لا يمكنني كمدرب أن أطلب أكثر مما قدمه اللاعبون في المباراة، نحن واجهنا فريقا دون مراكز ضعف، ففي كل مكان حول الملعب لديهم لاعبين أصحاب إمكانيات أكبر".

وفاز فريق يورغن كلوب على مستضيفه كارديف سيتي بهدفين نظيفين، سجلهما كل من جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 57، وجيمس ميلنر في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وبفوز ليفربول على كارديف، رفع "الريدز" رصيده إلى 88 نقطة ليستعيد الصدارة مجدداً، بفارق نقطتين عن مطارده مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.