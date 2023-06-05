مدرب ميلان: قرار اعتزال ابراهيموفيتش كان معلقًا حتى آخر دقيقة

أعرب مدرب نادي إي سي ميلان ستيفانو بيولي عن سعادته بعد أن تمكن من إنهاء الجولة الأخيرة في الدوري الإيطالي بفوز على حساب نادي هيلاس فيرونا بنتيجة 3-1 على ملعب "سان سيرو".

وكان هذا الفوز للبيغ ميلان هو مسك الختام وخاصة بالنسبة للنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي أعلن عقب المباراة اعتزاله كرة القدم، ليلاقي هذا القرار وداعية بالدموع والحب من قبل جمهور الروسونيري وإدارته.

ستيفانو بيولي مدرب ميلان يتحدث عن قرار اعتزال ابراهيموفيتش

علق المدرب ستيفانو بيولي على اعتزال النجم السويدي صاحب الشخصية المثيرة للجدل إعلاميًا، وذلك خلال تصريحات صحفية عقب المباراة وقال: "أنهينا الموسم وأنا كلي فخر بأنني دربت مجموعة قوية من اللاعبين، وكلي حزن بأنني لن أكون قادرًا على تدريب بطل مثل زلاتان بعد الآن".

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وأضاف: "لقد تحدثنا سويًا أنا وابراهيموفيتش خلال هذه الأسبوع، لكنه اتخذ قرار الاعتزال في الدقيقة الأخيرة، لقد شعرت أنه كان مرتبك ويشعر بالقلق"، وتابع: "زلاتان شخص محارب ولم يكن هذا القرار سهلًا عليه، لكنه ذكي جدًا وفكر في أن يرتاح بعد هذه المسيرة الكروية الحافلة".

وعن خطط ميلان في الميركاتو الصيفي قال بيولي: "لقد تحدثنا وسنرى ماذا سيحدث، لكن الآن العمل الجاد يعتمد على الإدارة ممثلة بباولو مالديني وريكي ماسارا".

واختتم: "لدينا إدارة قوية وتعرف ما تريده، وبالطبع ما إذا أردنا أن ننافس في بطولتين على الأقل الموسم القادم، سنحتاج لتدعيم صفوف الفريق قليلًا ببعض الأسماء اللامعة في عالم المستديرة".