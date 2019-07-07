مدغشقر تواصل المفاجآت وتقصي الكونغو بركلات الترجيح

واصل منتخب مدغشقر تحقيق المفاجآت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة حالياً في مصر، بعدما تمكن من الفوز على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات النرجيح (4-2)، بعد انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي للمواجهة القوية التي جمعت بينهما بهدفين لمثلهما على ملهب الإسكندرية، ضمن دور الـ 16، ليصل "الجواميس" لربع النهائي لأول مرة في تاريخهم.

انطلقت المواجهة بين بسرعة، بعدما سيطر الجواميس على منطقة العمليات، واستطاعوا تهديد شباك الحارس لي ماتامبي التي اهتزت في الدقيقة التاسعة، نتيجة قذيفة صاروخية أطلقها لاعب الوسط إبراهيم أمادا.

لكن المهاجم سيدريك باكامبو تمكن من إدراك التعادل لجمهورية الكونغو الديمقراطية في الدقيقة (21)، من رأسية متقنة، بعد أن استغل غياب رقابة مدافعي منتخب مدغشقر، وسط فرحة كبيرة من جماهير بلاده.

أما الشوط الثاني، فواصل منتخب مدغشقر فيه مفاجآته حتى الآن، بتقديم كرة جميلة، وكاد أن يعزز نتيجة المواجهة بهدفٍ ثانٍ لولا تألق ماتامبي حامي عرين جمهورية الكونغو الديمقراطية في أكثر من مناسبة، لكنه لم يستطع الذود عن شباكه التي اهتزت في الدقيقة (77)، عبر المهاجم فانيفا إيما أندرياتسيما.

ولم يتراجع منتخب مدغشقر في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة إلى مناطقه الدفاعية، بل بحث عن تعزيز النتيجة بهدفٍ ثالث، وسط تراجع مدافعي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مناطقهم، واعتمادهم على الهجمات المرتدة لتحقيق التعادل، ليتمكن المدافع شانسيل مبيمبا من معادلة النتيجة في الدقيقة (90).

توجه المنتخبان إلى شوطين إضافيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، لينتفض لاعبو جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويحاولوا مباغتة أدريين حامي عرين مدغشقر، الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة، ليذهب الطرفان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للجواميس، الذين فازوا بنتيجة 4-2، ليصلوا إلى ربع النهائي.