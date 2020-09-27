مذكرة لفيفا تطالب بمعاقبة يوفنتوس

طالب ماركو دونزيلي، رئيس جمعية المستهلكين في إيطاليا، بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة ضد يوفنتوس، ربما تصل إلى هبوطه إلى الدرجة الثانية، على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخراً بسبب لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

وكان الأوروغوياني على بعد خطوات من الانتقال إلى يوفي، بعد إنهاء ارتباطه ببرشلونة، واجتياز اختبارات اللغة الإيطالية، قبل أن يتم اكتشاف أنه نجح بالغش.

ونتيجة لذلك، توصل سواريز لاتفاق يقضي بانتقاله إلى أتلتيكو، بعقد يمتد لموسمين.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن دونزيلي قدم مذكرة رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يطالبه بالتحقيق في واقعة تزوير يوفنتوس نجاح سواريز بالباطل.

وجاء في المذكرة: "من الضروري أن يقوم فيفا بفرض عقوبات شديدة ضد يوفنتوس، لأن انتظام بطولة الدوري الإيطالي على المحك.

"حاول يوفنتوس ضم أحد أقوى المهاجمين في أوروبا بشكل باطل، ويجب أن يعاقب على ذلك وفقاً للمادة 32 من قانون العدالة الرياضية.

"نطالب بإقصاء يوفنتوس من كافة بطولات هذا الموسم".