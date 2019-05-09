مستقبل فالفيردي مع برشلونة مرهون بنتيجة نهائي كأس الملك

أكدت صحيفة "دياريو آس" الإسبانية أن مصير المدرب إيرنيستو فالفيردي مع برشلونة مرهون بنتيجة نهائي ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

تأتي هذه التطورات بعد خروج البارسا المدوي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارته الفادحة أمام ليفربول برباعيةٍ نظيفة.

وكان مصير فالفيردي في وضعية مشابهة الموسم الماضي عقب الخروج المفاجىء من ربع نهائي دوري الأبطال أمام روما، إلا أن الفوز بخماسية نظيفة على إشبيلية في نهائي كأس الملك شفع له حينها.

وأشار التقرير إلى أن طريقة الخروج المهينة أمام ليفربول جعلت الأجواء داخل النادي الكتالوني عصيبة، وأن الفوز بكأس ملك إسبانيا بات الحل الوحيد لبقاء المدير الفني على رأس منصبه.

وتعرض فالفيردي لموجة من الانتقادات نتيجة لأسلوبه المتحفظ وعدم اعتماده على عدة لاعبين تحت تصرفه مثل فيليبي كوتينيو ومالكوم، علماً بأن كوتينيو تحديداً ظهر بمستوى متواضع للغاية أمام ليفربول فريقه السابق.

ورغم تمديد عقد فالفيردي مؤخراً، إلا أن الصحيفة شددت على أن رحيل المدير الفني قائم بشدة في ظل ما حصل يوم الثلاثاء في دوري الأبطال.