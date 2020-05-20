مستقبل مجهول ينتظر كوتينيو

أشار كيا جورابشيان وكيل أعمال فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ إلى أن مستقبل النجم البرازيلي حتى الآن لم يحدد بعد، مؤكداً بأنه سعيد للغاية بتواجده الآن مع بايرن.

وانتقل كوتينيو ابن 27 عاماً إلى بايرن على سبيل الإعارة لمدة موسم الصيف الماضي، قادماً من برشلونة، مع إمكانية ضمه بشكل نهائي بمبلغ 120 مليون يورو.

وبالرغم من اهتمام بايرن في بادئ الأمر بالتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، إلا أن النادي فكر في الآونة الأخيرة بالاستغناء عن فكرة ضمه، والاستفادة من هذا المبلغ بالتعاقد مع كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن الحالي.

وتحدث جورابشيان حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “يمكنني القول بأن كوتينيو سعيد بتواجده مع بايرن ميونيخ، ومعجب بالاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها النادي”.

وأضاف “الشيء الأهم الآن هو التركيز على تعافيه بشكل سريع من الإصابة التي لحقت به على مستوى الكاحل، ومساعدة الفريق في المباريات المتبقية بالدوري”.

وتابع “لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مستقبله، فنحن لا نتحدث حالياً عن أي صفقة متوقعة أو خطط اللاعب المستقبلية”.

وأكمل “حتى هذه اللحظة، هو لاعب في بايرن، لذلك سنرى ما الذي سيحدث”.