مستقبل مودريتش في ريال مدريد على المحك

بدأ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد دراسة مستقبل النجم لوكا مودريتش مع الفريق.

وعانى الفائز بالكرة الذهبية لفرض نفسه هذا الموسم، وأشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن مصير الدولي الكرواتي مع الملكي بات على المحك الموسم القادم.

وكان مودريتش قريباً من الانضمام لإنتر ميلان الصيف الماضي، وما زال النادي الإيطالي يطمح لاستقطابه.

ورغم أن صاحب الـ 33 عاماً عبر عن رغبته في البقاء، إلا أن تعاقد ريال مدريد المحتمل مع كريستيان إيريكسن قد يدفعه للرحيل.

ويرى زيدان أن الدنماركي خير خليفة لمودريتش في خط وسط ريال مدريد نظراً للمستويات المميزة التي يقدمها مع توتنهام خلال الفترة الماضية.