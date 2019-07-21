مستقبل ميسي مع برشلونة مرتبط بنيمار

كشفت تقارير عن وضع ليونيل ميسي قائد برشلونة، شرطاً من أجل تجديد عقده.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، نقلا عن تقارير إسبانية أن الأرجنتيني اشترط عودة نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، من أجل تجديد عقده مع البارسا، كمحاولة للضغط على إدارة النادي من أجل حسم الصفقة.

وأضاف التقرير: "يشعر ميسي بأن نيمار سيكون مهماً للنادي في الوقت الحالي ومستقبلاً".

يذكر أن نيمار أكد رغبته، مؤخراً، في الرحيل عن صفوف بي إس جي، لكن إدارة نادي العاصمة الفرنسية تريد الحصول على مبلغ يتخطى حاجز الـ 200 مليون يورو نظير التخلي عنه.

ويرتبط البرازيلي بعلاقة قوية مع ميسي، كونهما لعبا سوياً منذ أعوام في صفوف برشلونة.

وصرح نيمار مؤخراً أن "ليو" هو أفضل لاعب زامله خلال مسيرته حتى الآن.