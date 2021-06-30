مشاجرة بين عائلات لاعبي منتخب فرنسا في لقاء سويسرا

شهد لقاء منتخبي فرنسا وسويسرا في دور الـ 16 من يورو 2020 خلافاً شديداً، نشب على المدرجات بين عائلات لاعبي "الديوك" بعد الخروج المبكر من البطولة.

ونقلت وسائل إعلامية فرنسية أن الخلاف نشب بين والدة أدريان رابيو من جهة، وعائلتي بول بوغبا وكيليان مبابي من جهة أخرى.

ونقل موقع "آر إم سي سبورت" بأن الخلاف بدأ عندما هاجمت والدة لاعب وسط يوفنتوس، بوغبا نجم مانشستر يونايتد، واتهمته بالتسبب المباشر في هدف التعادل لسويسرا حين قطعت الكرة منه قبل أن يسجل ماريو غافرانوفيتش ثالث الأهداف.

وقالت والدة رابيو متوجهة بالكلام لعائلة زميله: "هدف التعادل لسويسرا تسبب به بوغبا، كيف يمكن له أن يخسر كرة سهلة بهذه الطريقة في وسط الملعب".

وتابعت هجومها على لاعبي منتخب فرنسا متوجهة هذه المرة لعائلة مبابي حيث قالت لوالده: "هل من الممكن أن تعيد بناء صورة ابنك وتجعله أقل غطرسة وغروراً؟"

وسائل إعلام فرنسا تصف ما حصل بـ "الفضيحة"

هذا ووصفت وسائل الإعلام الفرنسية ما حصل على المدرجات بين عائلات اللاعبين والذي استمر لعشرين دقيقة بـ "الفضيحة".

يذكر بأن فرنسا ودعت البطولة بعد إقصائها من قبل سويسرا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل بثلاثة أهدافٍ لكلٍ منهما.