مشجعو أتلتيكو مدريد يشنون حملة مناهضة لاستقطاب رونالدو

شن مشجعو أتلتيكو مدريد حملة مناهضة على الإنترنت في ظل التقارير التي أكدت رغبة النادي الإسباني في التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وتم ربط صاحب الـ 37 عاماً بانتقال محتمل إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو على سبيل الإعارة.

وأدت هذه التقارير لاستياء جماهير النادي نظراً للندية والخصومة ما بين ناديهم والغريم ريال مدريد الذي تألق رونالدو في صفوفه في السابق.

هاشتاغ يرفض جلب رونالدو

وتحت هاشتاغ ContraCR7 على موقع "تويتر"، انتشرت تغريدات تندد بفكرة جلب الهداف البرتغالي الذي لطالما اشتهر بتحديه لأتلتيكو.

وقال أحد أنصار الفريق: "إذا جاء هذا (دون ذكر اسمه)، سألغي اشتراكين لي مع النادي، نحن لسنا ملجأ للحثالة."

وغرد آخر: "الأمر لا يتعلق فقط بمشجعي أتلتيكو، على جميع مشجعي الأندية الأخرى رفضه."

ونشر مشجع آخر تغريدة قال فيها: "إنه مهرج يجسد كل شيء لا علاقة له بأتلتيكو، قدومه سيدمر غرفة خلع الملابس وكل شيء يلمسه."