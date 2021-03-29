مصر تتحدى جزر القمر والجزائر تخشى مفاجآت بوتسوانا

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب جزر القمر اليوم الاثنين على ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر رفقة جزر القمر إلى النهائيات بعد رفع كل منهما رصيده إلى تسع نقاط.

واستقر حسام البدري على إجراء بعض التعديلات في التشكيل في مباراة الاثنين، حيث سيدفع بالثنائي محمد النني وعمرو السولية في التشكيل الأساسي، كما ينوي الدفع بعلي جبر أو ياسر إبراهيم بجوار محمود الونش في الدفاع بسبب غياب أحمد حجازي الذي عاد لناديه اتحاد جدة بعد مباراة كينيا.

ينتظر خمسة لاعبين الظهور الأول خلال المعسكر الحالي بقميص مصر تحت قيادة حسام البدري، في ظل رغبة الجماهير في الوقوف على قدراتهم من ناحية ورغبة البدري في اختبار جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة من بوابة مباراة جزر القمر.

وسيكون محمد النني ضمن أولويات البدري، خاصة بعد التقارير التي ربطت غياب اللاعب عن مباراة كينيا بأزمة بينه وبين البدري بسبب عدم رغبته في المشاركة بديلاً، بعدما فضّل المدير الفني الدفع بالثنائي طارق حامد وحمدي فتحي على حسابه.

ويمثل أحمد سيد زيزو إحدى الأوراق المؤثرة في مركز الجناح، ولو أراد البدري إراحة صلاح كما هو متفق عليه بين الجهاز الفني للمنتخب وبين نظيره في ليفربول، فسيكون زيزو هو البديل الأنسب لتعويض صلاح في مباراة جزر القمر، خاصة بعدما حسمت مصر بطاقة التأهل وأصبحت المباراة من التحصيل الحاصل.

وبعد رحيل حجازي عن المنتخب لاتحاد جدة السعودي عقب التعادل مع كينيا بطيران مباشر من نيروبي إلى جدة، سيكون علي جبر هو البديل المناسب لتعويض الحاجز في لقاء جزر القمر، خاصة أن جبر كان أحد الأوراق التي يعتمد عليها البدري مع انطلاقة المعسكر بالقاهرة، قبل انضمام حجازي لبعثة المنتخب في كينيا.

ويتساءل الكثيرون لماذا لا يحصل حسام حسن على الفرصة وهو هداف الدوري المصري، وربما فضل البدري عدم إقحام اللاعب في لقاء كينيا لمنح الفرصة لمصطفى محمد المتوهج، لكن بعد حسم الأمور وحصول محمد ومحمد شريف على الفرصة في اللقاء الأول، سيكون قد جاء الدور على حسن.

وكانت المفاضلة بين أحمد أيمن منصور وعبد الله جمعة قائمة لدى الجهاز الفني للمنتخب حتى الساعات الأخيرة قبل مواجهة كينيا، وما دام الثنائي في الحسابات بنسب متقاربة فلا بد أن مشاركة جمعة في مباراة جزر القمر تقترب بشدة، خاصة في ظل غياب أيمن أشرف وخروجه من معسكر الفراعنة للإصابة، كما أن رغبة البدري في تجهيز البدائل لكل المراكز ستكون دافعاً لمشاركة جمعة على حساب أيمن منصور في اللقاء المقبل.

ويضم التشكيل المتوقع لمصر في مباراة الاثنين كلاً من محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمود الونش وعلي جبر ومحمد هاني وعبد الله جمعة في الدفاع وعمرو السولية ومحمد النني في الوسط، وأمامهم محمد مجدي قفشة ومحمد صلاح وتريزيغيه، وفي الهجوم مصطفى محمد.

وكانت المباراة التي أقيمت في جزر القمر بالجولة الثانية من التصفيات قد حسمها التعادل السلبي دون أهداف.

وكان منتخب مصر قد حقق التعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1 في مباراته الماضية بالتصفيات أمام نظيره الكيني في نيروبي، في حين حسم التعادل أيضاً لقاء جزر القمر على ملعبه أمام منتخب توغو.

الجزائر وبوتسوانا

يستضيف ملعب مصطفى تشاكر مباراة تجمع بين منتخب الجزائر ونظيره بوتسوانا في إطار فعاليات الجولة السادسة والأخيرة.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة رغم التعادل الماضي أمام زامبيا بثلاثية لكل منهما.

يدخل محاربو الصحراء هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث يطمحون بتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في النتائج الإيجابية.

بينما يتواجد بوتسوانا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد الهزيمة من زيمبابوي بهدف دون رد ليصعد إلى كأس الأمم ويُخرج خصم الجزائر من المسابقة، وفي هذه المباراة سيقاتل بقوة لتقديم مباراة قوية تليق به على الرغم من أنها تحصيل حاصل بلا أي حسابات.