مصر تستهل مشوارها في كأس إفريقيا 2021 بخسارة أمام نيجيريا

سقط منتخب مصر أمام نظيره النيجيري بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب رودي آدجيا لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

ولم يقدم فريق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ما يشفع له في اللقاء وظهرت تغييرات واضحة على مراكز اللاعبين لم تساعد المصريين على تقديم أداء مقنع.

واستحق النيجيريون خطف نقاط المباراة الثلاث بهدفٍ وحيد حمل توقيع كيليتشي إيهياناتشو مهاجم ليستر سيتي بتسديدة مميزة.

واستلم اللاعب كرة داخل منطقة الجزاء دون رقابة وسدد بحرفنة على الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد شناوي في الدقيقة 30.

بدوره، لم يتمكن النجم المصري محمد صلاح من العودة بفريقه إذ لم يحصل على الدعم المطلوب.

بهذا الانتصار، رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد منتخب مصر خالياً من النقاط.