مطالب بإقالة زيدان بعد سباعية أتلتيكو مدريد

في رد فعل عنيف على هزيمة ريال مدريد التاريخية أمام جاره أتلتيكو مدريد صباح السبت؛ طالب عدد من جماهير النادي الملكي برحيل المدير الفني زين الدين زيدان.

وتلقى ريال مدريد خسارة فاضحة على يد أتلتيكو بنتيجة 3-7، ضمن بطولة كأس الأبطال الودية التحضيرية في الولايات المتحدة؛ مما مثل صدمة كبيرة للجماهير قبل بداية الموسم الجديد.

وتركت الهزيمة الثقيلة مشجعي الملكي في حالة غضب شديد؛ حيث اقترنت بأداء سيء سمح لأتلتيكو مدريد بالتقدم بنتيجة 6-0 حتى الدقيقة 59، رغم بدء ريال مدريد اللقاء بتشكيلة أساسية ضمت أيضاً الوافد الجديد إيدين هازارد.

وبعد انتهاء اللقاء انتقل سخط الجماهير إلى منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث طالب كثيرون برحيل زيدان العائد إلى تدريب الفريق قرب نهاية الموسم الماضي.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" السبت نقلاً عن أحد المتابعين على "تويتر": "متى سيصبح (ارحل يا زيدان) وسماً متداولاً؟ إنه يرفض الاعتماد على (غاريث) بايل و(داني) سيبايوس و(خاميس) رودريغيز، ويحتفظ بناتشو ولوكاس (فاسكيز). ربما أنه ليس جيداً بما يكفي ليقود الفريق".

وشكك آخر في قدرات زيدان بعد رحيل كريستيانو رونالدو وخروج بايل من حساباته، بينما تنبأ مشجع برحيل "زيزو" قبل إجازة عيد الميلاد.

وأضاف مشجع آخر: "واحد من أسوأ الأيام التي تكون فيها مشجعاً لريال مدريد. يؤلمني أني لم أنم لمشاهدة هذه المباراة في منتصف الليل"، فيما قال أحد المتابعين ساخراً: "ريال مدريد ليس أفضل فريق في مدريد".

وخاض ريال مدريد موسماً كارثياً على المستويين المحلي والقاري؛ حيث ختم الدوري الإسباني في المركز الثالث، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد أياكس أمستردام.