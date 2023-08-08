تعرف على معلق مباراة النصر والشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين في المربع الذهبي.

يستعد نادي النصر السعودي لخوض مواجهة قوية أمام الشرطة العراقي على أرضية ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

المباراة يترقبها عشاق الفريقين ولن يكون التوقع بنتيجتها أمرًا هينًا، حيث أن النصر بحضور رونالدو وماني وبقية النجوم لن يفرط بفرصة الوصول للنهائي، كما أن الشرطة العراقي سيلقي بكل أوراقه ليثبت أنه يستحق التواجد في نصف النهائي وأبعد من ذلك حتى.

من هو معلق مباراة النصر والشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023؟

اختارت شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC المعلق رؤوف خليف ليتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات مواجهة النصر والشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023، والمقرر أن تبث على SSC 1 HD، وعلى تطبيق Shahid VIP.