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تشكيلات الفرق: النصر - الشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 08 آب / أغسطس 2023 - 07:43
تشكيلات الفرق: النصر - الشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023
تشكيلات الفرق: النصر - الشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023 (أ ف ب)

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من النصر السعودي ونظيره الشرطة العراقي في البطولة العربية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الدور نصف النهائي.

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يخوض نادي النصر السعودي مواجهة نارية أمام نادي الشرطة العراقي على أرضية ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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النصر تمكن من عبور دور ربع النهائي على حساب الرجاء الرياضي بعد الفوز بنتيجة 3-1 وبعد تألق نجوم الفريق وعلى رأسهم النجم كريسيتانو رونالدو، أما القيثارة الخضراء نادي الشرطة فتمكن من حجز مقعده في المربع الذهبي عن جدارة بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 4-2.

تشكيلة الشرطة المتوقعة أمام النصر في نصف نهائي البطولة العربية 2023

  • حراسة المرمى: أحمد باسل

  • خط الدفاع: جاسم ، كرار ، التكريتي ، أحمد يحيى

  • خط الوسط: نيانغ ، أبو بكر ، علاء عبد الزهرة

  • خط الهجوم: أحمد فرحان ، خضير ، آسو رستم

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي

  • خط الدفاع: سلطان الغنام ، علي لاجامي ، عبدالله مادو ، أليكس تيليس

  • خط الوسط: الخيبري ، سيكو فوفانا ، مارسيلو بروزوفيتش

  • خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أنديرسون تاليسكا

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