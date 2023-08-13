تعرف على معلق مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني 2023-24، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

يستعد برشلونة اليوم لخوض أولى مواجهاته في الموسم الكروي الجديد خارج الديار أمام نادي خيتافي على أرضية ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني.

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البارسا يدخل هذه المواجهة مكتمل الصفوف بدون أي غيابات، باستثناء غياب بعض اللاعبين الذين رحلوا مؤخرًا عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي مثل عثمان ديمبيلي وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، وفرانك كيسي وانتقاله إلى الأهلي السعودي.

من هو معلق مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني 2023-24؟

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني 2023-24، حيث وقع الاختيار على المعلق حسن العيدروس الذي سيتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات مباراة البارسا وخيتافي المقرر أن تبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.