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معلق مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الليلة والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 24 آب / أغسطس 2022 - 10:44
روبرت ليفاندوفسكي (المصدر: أ ف ب)
Barcelona's Polish forward Robert Lewandowski celebrates scoring his team's third goal during the Spanish League football match between Real Sociedad and FC Barcelona at the Anoeta stadium in San Sebastian on August 21, 2022. (Photo by Ander GILLENEA / AFP)

معلق مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية الليلة يهتم بمعرفته عشاق المواجهات الأوروبية، حيث أن مثل هذه المباريات حتى عندما تكون ودية، فإنها لا تقل إثارة وحماسة عن المباريات الرسمية، لذلك فهي تحتاج لمعلق متميز يشعل أجواء المباراة منذ صافرة البداية. 

مباراة برشلونة ضد مان سيتي من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، وذلك في تمام الساعة 10:30 م بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو، وهي مباراة ودية لأهداف خيرية بحيث سيتم تخصيص دخلها بشكل كامل لصالح دعم ومكافحة مرض الضمور العضلي.

معلق مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الليلة والقنوات الناقلة

معلق مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الليلة هو المعلق المميز فارس عوض، والذي من المؤكد سيضفي لمسته الخاصة وعباراته الشهيرة في التعليق على هذه المباراة الودية، والقنوات الناقلة هي: AD Sports 1 HD، Barca TV، Al Iraqiya Sports HD.

وفي الحقيقة، تعد هذه المباراة الأولى التي ستجمع بين غوارديولا وتشافي كمدربين، حيث أن تشافي كان تحت قيادة الفيلسوف ما بين عام 2008-2012، وهي الفترة التي كان يحكم فيها البارسا أوروبا بأكملها.

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