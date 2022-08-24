معلق مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية الليلة يهتم بمعرفته عشاق المواجهات الأوروبية، حيث أن مثل هذه المباريات حتى عندما تكون ودية، فإنها لا تقل إثارة وحماسة عن المباريات الرسمية، لذلك فهي تحتاج لمعلق متميز يشعل أجواء المباراة منذ صافرة البداية.

مباراة برشلونة ضد مان سيتي من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، وذلك في تمام الساعة 10:30 م بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو، وهي مباراة ودية لأهداف خيرية بحيث سيتم تخصيص دخلها بشكل كامل لصالح دعم ومكافحة مرض الضمور العضلي.

📍 SPOTIFY CAMP NOU

📅 Dimecres, 24 d'agost

⏰ 21.30 hores



Barça i Manchester City, compromesos en la lluita contra l'ELA https://t.co/oaVZRbzUO6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 17, 2022

معلق مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الليلة والقنوات الناقلة

معلق مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الليلة هو المعلق المميز فارس عوض، والذي من المؤكد سيضفي لمسته الخاصة وعباراته الشهيرة في التعليق على هذه المباراة الودية، والقنوات الناقلة هي: AD Sports 1 HD، Barca TV، Al Iraqiya Sports HD.

وفي الحقيقة، تعد هذه المباراة الأولى التي ستجمع بين غوارديولا وتشافي كمدربين، حيث أن تشافي كان تحت قيادة الفيلسوف ما بين عام 2008-2012، وهي الفترة التي كان يحكم فيها البارسا أوروبا بأكملها.

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