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معلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون الليلة في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 30 آب / أغسطس 2022 - 11:21
معلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون اللليلة (المصدر: أ ف ب)
Chelsea's Moroccan midfielder Hakim Ziyech (R) celebrates scoring the opening goal with his teammate Chelsea's Spanish defender Marcos Alonso during the UEFA Champions League group H football match Malmo FF v Chelsea FC in Malmo, Sweden on November 2, 2021. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

معلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون الللية في الدوري الإنجليزي هو من أهم المواضيع التي يحب متابعي الساحرة المستديرة معرفتها، حيث أن بعض المعلقين العرب لديهم طريقتهم الخاصة في تحويل أي لقاء عادي إلى لقاء حماسي ومثير. 

ويلتقي اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 البلوز مع نادي ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ، وستلعب المباراة على استاد "سينت ماري" في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية. 

معلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون الليلة في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون الليلة في الدوري الإنجليزي هو المعلق المميز رؤوف خليف الذي دائمًا ما يبدع ويمتع في التعليق على أبرز المباريات في مختلف المنافسات والبطولات الأوروبية والعربية. 

وسيتم بث مباراة تشيلسي وساوثهامبتون اليوم على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، وكما ذكرنا تم اختيار رؤوف خليف معلقًا لهذه المواجهة في الدوري الإنجليزي.

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