نستعرض لكم من خلال هذه المقالة هوية معلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 34.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق صافرة البداية في المواجهة القوية التي سيخوضها نادي مانشستر سيتي ضد فولهام في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة البريميرليغ.

السيتي يسعى بقيادة بيب غوارديولا إلى تحقيق الفوز اليوم على أرضية ملعب "كرافين كوتاج" وتأكيد التفوق والصدارة بعد الإطاحة بالمتصدر ارسنال في الجولة الماضية بنتيجة 4-1.

معلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن هوية معلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث وقع الاختيار على المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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وسيتولى المعلق حفيظ دراجي مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات لقاء مانشستر سيتي ضد فولهام عبر قناة بي إن سبورتس الأولى beIN Sports 1 HD Premium.