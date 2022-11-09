معلق مباراة مان سيتي وتشيلسي اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة اليوم.

تستمر المواجهات الحماسية في إنجلترا اليوم حينما يلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي على ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات الدور الثالث من كأس كاراباو.

ومن المتوقع أن يشهد متابعي المنافسات الإنجليزية مباراة قوية بين الفريقين هذا المساء، حيث أن السيتي بقيادة غوارديولا يريد المنافسة على جميع الأصعدة هذا الموسم، والبلوز مع المدرب الجديد غراهام بوتر يتطلع لوضع بصمته الخاصة كما فعل تمامًا على صعيد البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة مان سيتي وتشيلسي اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022

معلق مباراة مان سيتي وتشيلسي اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-2023 هو المعلق خليل البلوشي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المباراة التي سيتم بثها الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على beIN Sports 1 HD Premium.

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