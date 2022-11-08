موعد مباراة العراق والمكسيك الودية اليوم نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء التحضيري قبل بداية كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة.

يستعد منتخب المكسيك اليوم لخوض مواجهة ودية أمام منتخب العراق كجزء من التحضيرات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر والتي باتت تفصلنا أيام معدودة عن انطلاقها والتي من المقرر أن تبدأ في 20 نوفمبر المقبل.

أما على صعيد منتخب العراق، فتأتي هذه المباراة الودية مع المكسيك، بالإضافة إلى مباراتين إضافيتين الأولى أمام الإكوادور والثانية أمام كوستاريكا كجزء من تحضيرات أسود الرافدين للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج 2023.

موعد مباراة العراق والمكسيك الودية اليوم والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

المناسبة: مباراة ودية تحضيرية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: الرابعة الرياضية العراقية

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