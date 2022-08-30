معلق مباراة ميلان وساسوولو الللية في الدوري الإيطالي هو من أهم المواضيع التي يحب متابعي الساحرة المستديرة معرفتها، حيث أن بعض المعلقين العرب أحيانًا يمكن أن يكونوا سببًا في جذب المزيد من المتابعين لأي لقاء في أي مكان.

ويلتقي اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 ميلان مع نادي ساسوولو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو، وستلعب المباراة على استاد "مابي" في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية.

معلق مباراة ميلان وساسوولو الليلة في الدوري الإيطالي

معلق مباراة ميلان وساسوولو الليلة في الدوري الإيطالي هو المعلق المميز علي سعيد الكعبي الذي دائمًا ما يضفي نكهة خاصة لأي مباراة، وخاصة عندما تكون هذه المباراة يتواجد فيها حامل لقب الدوري الإيطالي نادي ميلان معشوق الجماهير.

وسيتم بث مباراة ميلان وساسوولو اليوم على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدًا على قناة AD Sports Premium 1، وكما ذكرنا تم اختيار علي سعيد الكعبي معلقًا لهذه المواجهة في الدوري الإيطالي.

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