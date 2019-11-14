مفاجأة: رونالدو يفكر بالعودة لريال مدريد

ذكر تقرير إيطالي، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، قد يغادر مع إمكانية عودته لريال مدريد من جديد.

ووفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو"، تدهورت العلاقة بين رونالدو ومدربه في يوفنتوس، ماوريتسيو ساري، وهذا ظهر جلياً عقب استبداله أمام ميلان مطلع الأسبوع.

وخرج البرتغالي غاضباً من قرار استبداله أمام ميلان في الدقيقة 55، وذهب إلى النفق المؤدي لغرفة الملابس بدلاً من الجلوس على دكة البدلاء، بل وغادر الملعب قبل نهاية مباراة فريقه بـ 3 دقائق.

وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهاً إلى يوفي.

لكن بداية "صاروخ ماديرا" الباهتة هذا الموسم وخلافه مع ساري، قد يدفعانه للرحيل عن يوفنتوس.

يذكر أن رد فعل رونالدو، على قرار استبداله أمام ميلان، كان سيئاً للغاية، حيث سب البرتغالي، والدة مدربه ساري قبل التوجه إلى غرفة خلع الملابس.