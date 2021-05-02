مفاجأة صادمة من باريس سان جيرمان لبرشلونة بشأن نيمار

تلقى برشلونة مفاجأة من باريس سان جيرمان بشأن إمكانية عودة نيمار دا سيلفا إلى صفوفه الموسم القادم.

وأكدت شبكة "كواترو" الإسبانية أن بطل فرنسا رفض طلب البارسا في الحصول على خدمات الهداف البرازيلي، في الوقت الذي طلب فيه جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني من اللاعب عدم تجديد عقده على أمل إيجاد ثغرة تسمح بعودته مرة أخرى إلى البلاوغرانا.

وأشارت تقارير سابقة إلى توصل باريس سان جيرمان لاتفاق نهائي يقضي بتجديد عقد نيمار لمدة 5 مواسم مقابل 30 مليون يورو صافي سنوياً.

وانضم نيمار لفريق العاصمة الإسبانية في صيف 2017، قادماً من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، هي الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن.