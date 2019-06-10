مفاجأة في قيمة صفقة هازارد

كشف تقرير إعلامي إسباني الأحد، عن مفاجأة في صفقة تعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد، القادم من تشيلسي.

وكان ريال مدريد قد أعلن التعاقد رسمياً مع الدولي البلجيكي الجمعة الماضي، حتى صيف 2024، وأشارت تقارير إلى أن لاعب وسط البلوز السابق سيرتدي القميص رقم 7 رفقة الميرينغي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن القيمة الإجمالية لصفقة انتقال هازارد تبلغ 168 مليون يورو شاملة المتغيرات.

وأوضحت أن القيمة الثابتة للصفقة تبلغ 100 مليون يورو، بينما تصل قيمة المتغيرات إلى 68 مليونًا، وهو ما يعني أن صفقة هازارد ستتخطى تكلفة تعاقد برشلونة مع فيليبي كوتينيو (120 مليون يورو قيمة ثابتة + 40 مليوناً على شكل متغيرات).

وتبدو القيمة المادية العالية للصفقة مفاجأة من جوانب عدة أبرزها أن هازارد لم يتبق في عقده مع تشيلسي، إلا موسم واحد فقط.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع 4 لاعبين هم إيدين هازارد من تشيلسي، ورودريغو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.