مكمانامان: رحيل رونالدو عن يونايتد صوب ريال مدريد ليس مستحيلاً

يرى ستيف ماكمانامان نجم ريال مدريد وليفربول السابق أن عودة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى الفريق الملكي ليست مستحيلة.

لكن الإنجليزي يعتقد أن ذلك لن يحصل إلا في عام 2023، حين ينتهي عقد "صاروخ ماديرا" مع الشياطين الحمر.

وتألق CR7 منذ رجوعه إلى ملعب أولد ترافورد الصيف الماضي وسجل ليونايتد 13 هدفاً في جميع البطولات.

ورغم تثبيت أقدامه سريعاً في إنجلترا، إلا أن المستويات المتواضعة للفريق بشكل عام دفعت وسائل الإعلام لربط صاحب الـ 36 عاماً بعودة محتملة إلى العاصمة الإسبانية.

ورد ماكمانامان على ما تم تناقله بالقول: "الأمر ليس مستحيلاً، ليس هنالك مستحيل حينما يتعلق الأمر بريال مدريد.

"لم ينفقوا كثيراً كما اعتادوا في السابق وبات لديهم الآن مبالغ كبيرة في الخزائن.

"عملوا على تجديد ملعبهم (سانتياغو بيرنابيو) ثم جاءت جائحة كورونا.

"لذلك يستعد ريال مدريد كغيره من الأندية لتجاوز هذه الأزمة والخروج منها، قد يعاني برشلونة لكن ريال يمر بفترة مميزة.

"لديهم المال ومن المتوقع أن ينضم إليهم كلٌ من كيليان مبابي وأنتونيو روديغر دون مقابل.

"كما أنهم مهتمون بإيرلينغ هالاند ويمكنهم ضمه إذا ما أرادوا ذلك.

"يمكن أن يعود رونالدو إلى مدريد، لكني أعتقد أنه سيقضي موسماً آخر مع مانشستر يونايتد على أن يرى ما سيحصل بعده."