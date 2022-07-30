ملخص مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد 1-0 الودية

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً ودياً صعباً على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفٍ دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوليفال في أوسلو بالنرويج.

وقدم الفريقان مستويات قوية في مباراة اتسمت بالندية وشهدت العديد من البطاقات الملونة، كان أبرزها للنجم الدولي البرازيلي فريد أحد أفضل لاعبي المواجهة الذي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 90+1.

فيليكس يقود أتلتيكو مدريد للفوز

وجاء الهدف الوحيد لفريق أتلتيكو عن طريق نجمه الدولي البرتغالي البديل جواو فيليكس بطريقة مميزة في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن الأولى مع مانشستر يونايتد في الشوط الثاني وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة في ملعب أوليفال.