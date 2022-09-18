ملخص مباراة أودينيزي و إنتر ميلان 3-1 الدوري الإيطالي

سقط إنتر ميلان أمام مستضيفه أودينيزي اليوم الأحد بهدف لثلاثة في المباراة التي شهدها ملعب داشيا آرينا (فريولي) ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

سجل للفائز كلٌ من ميلان شكرينيار (22 بالخطأ في مرمى فريقه)، وجاكا بيول (85)، وتولغاي آرسلان (90+3)، بعدما تقدم النيراتزوري بهدفٍ مبكر حمل توقيع نجمه نيكولو باريلا بعد 5 دقائق على البداية.

واستمرت بالتالي نتائج الفريق السلبية تحت إشراف المدير الفني سيموني إنزاغي هذا الموسم، وباتت الشكوك حول استمراره على رأس الجهاز الفني تومىء برأسها.

إنتر ميلان يتراجع وأودينيزي يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي

بهذا السقوط، يجد إنتر نفسه في المركز السادس برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات و3 خسائر، فيما قفز أودينيزي إلى صدارة الترتيب العام بصورةٍ مؤقتة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة بانتظار بقية مواجهات الجولة السابعة.