ملخص مباراة أوغسبورغ و بايرن ميونيخ 1-0 الدوري الألماني

صعق أوغسبورغ ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب وهزمه بهدفٍ نظيف اليوم السبت في أبرز مفاجآت الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكان الفريق البافاري يمني النفس في التغلب على خصمه اليوم بعد فوزه الصعب على برشلونة الإسباني 2-0 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

لكن صاحب الضيافة كان له رأي آخر، إذ سجل ميرغيم بيريشا هدف اللقاء الوحيد في شباك العملاق مانويل نوير بعد 14 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

بايرن ميونيخ يتراجع إلى المركز الرابع

بهذه الخسارة غير المتوقعة، تراجع بايرن إلى المركز الرابع على سلم الترتيب العام بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة الذي تفوق بدوره على شالكه بهدف يوسوفا موكوكو.

فيما رفع أوغسبورغ رصيده بدوره إلى 9 نقاط ارتقى على إثرها للمركز الحادي عشر.