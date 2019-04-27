ملخص مباراة إنتر ويوفنتوس 1-1 الدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس بهدفٍ لكل فريق، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب جيوسيبي مياتزا في إطار مباريات المرحلة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

افتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة مبكراً عن طريق النجم رادجيا ناينغولان في الدقيقة 7 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليحسم النيراتزوري النتيجة لصالحه في الشوط الأول.

وآبى يوفي الذي دخل اللقاء بعد حسم لقب الدوري رسمياً الخسارة، ليعادل النجم كريستيانو رونالدو النتيجة للبيانكونيري بتسديدة بيسراه في الدقيقة 62.

حقق هذا الهدف لرونالدو إنجازاً شخصياً حيث أنه الهدف رقم 600 في مسيرته مع الأندية التي شارك فيها بمختلف المسابقات.

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 62 نقطة ليحافظ على المركز الثالث، فيما رفع يوفنتوس رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب.