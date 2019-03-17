ملخص مباراة إيفرتون وتشيلسي 2-0 الدوري الإنجليزي

إيفرتون يصعق تشيلسي ومدربه ماوريتسيو ساري

ألحق إيفرتون خسارة مفاجئة بضيفه تشيلسي وهزمه بهدفين دون رد في المباراة التي شهدها ملعب غوديسون بارك ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

جاء الهدفان عن طريق ريتشارليسون (49)، وجيلفي سيغوردسون (72).

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ورفع إيفرتون رصيده بهذا الانتصار إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 57 نقطة في المركز السادس.