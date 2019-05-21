ملخص مباراة الاتحاد والوحدة 1-1 دوري أبطال آسيا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة اتحاد جدة السعودي وضيفه الوحدة الإماراتي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

كاد العميد أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 17 من تسديدة قوية عبر كارلوس فيلانويفا، الذي حاول مباغتة الحارس راشد علي، مستغلاً تقدمه عن مرماه، إلا أن الحارس تمكن من الرجوع سريعاً ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

رد العنابي في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من وو ريم، لكن حارس الاتحاد فواز القرني تألق وأمسك الكرة بثبات.

مع بداية الشوط الثاني، بدأ الاتحاد ضاغطاً بحثاً عن هدف مبكر، وسدد رومارينيو تسديدة قريبة المدى من داخل منطقة الجزاء إلا أنها كانت غير دقيقة لتمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 68 من عمر اللقاء، سجل رومارينيو هدف االعميد من تسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا تقدم حارس الوحدة، ليسددها من فوقه.

وسرعان ما جاء التعادل للعنابي بعد تقدم الاتحاد بدقيقتين فقط عن طريق محمد المنهالي الذي استغل خطأ مدافعي العميد في تشتيت الكرة وسقوطها من يد القرني، ليسددها في الشباك.

حافظ هذا التعادل للعنابي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، فيما تأهل العميد وصيفاً برصيد 11 نقطة.