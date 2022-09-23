ملخص مباراة البرازيل وغانا 3-0 الودية

سحق منتخب البرازيل نظيره الغاني بثلاثيةٍ دون رد اليوم الجمعة في اللقاء الدولي الودي الذي جمعهما على أرضية ملعب لا أوسيان في لو هافر بفرنسا ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

جاءت أهداف المباراة عن طريق النجمين ماركينيوس (مدافع باريس سان جيرمان) في الدقيقة 9، وريتشارليسون (مهاجم توتنهام) الذي سجل هدفين في الدقيقتين 28 و 39.

البرازيل تتألق بمشاركة أبرز نجومها

وشهد اللقاء مشاركة النجوم نيمار جونيور ورافينيا وفينسيوس جونيور وكاسيميرو وتياغو سيلفا وغيرهم في صفوف راقصي السامبا.

ويخوض الفائز مواجهة ودية أخرى في السابع والعشرين من الشهر الجاري ستجمعه بمنتخب تونس على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية باريس.