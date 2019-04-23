ملخص مباراة الهلال واستقلال طهران 1-0 دوري أبطال آسيا

اقترب الهلال السعودي من حسم تأهله إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بعدما حقق فوزاً مستحقاً أمام استقلال طهران الإيراني بهدف وحيد، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

جاء الهدف الوحيد مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 51 من عمر المباراة حينما أطلق جيوفينكو تسديدة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق الإيراني.

بعدها مباشرة، تعرض نواف العابد للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني، إثر تدخل عنيف مع لاعب الاستقلال، ليكمل صاحب الضيافة الدقائق الـ 37 المتبقية بنقص عددي.

ورفع هذا الفوز رصيد الزعيم إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، وبات بحاجة لنقطة واحدة لبلوغ دور الـ 16، فيما تجمد رصيد استقلال طهران عند 4 نقاط في المركز الثالث.