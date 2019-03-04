ملخص مباراة الوصل والنصر 1-0 دوري أبطال آسيا
لاعبو الوصل يحتفلون بالهدف
تغلب الوصل الإماراتي على ضيفه النصر السعودي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب زعبيل بنادي الوصل لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.
جاء الهدف الوحيد عن طريق فابيو دي ليما في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.
الأرقام السلبية تطارد صلاح بعد تعادل ليفربول مع إيفرتون
مانشستر يونايتد دون 10 من لاعبيه أمام باريس سان جيرمان
ملخص مباراة لوكوموتيف طشقند والوحدة 2-0 دوري أبطال آسيا
مورينيو عن صلاح: جاء تشيلسي وحيداً وساذجاً وضعيف البنية
جماهير تشيلسي تنتقد ساري
ورفع الوصل رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد النصر خالياً من النقاط.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- ملخص مباراة لوكوموتيف طشقند والنصر 0-0 دوري أبطال آسيا
- أهداف مباراة بيروزي والنصر 1-0 دوري أبطال آسيا
- ملخص مباراة الهلال وويسترن سيدني 0-0 دوري أبطال آسيا
- ليفربول والبايرن قريبان من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا،والأهلي السعودي بطل آسيا لكرة اليد
- فوز ليون وبرشلونة وخسارة ليفربول في دوري ابطال أوروبا،والهلال السعودي فريق القرن في آسيا