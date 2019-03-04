ملخص مباراة الوصل والنصر 1-0 دوري أبطال آسيا

لاعبو الوصل يحتفلون بالهدف

تغلب الوصل الإماراتي على ضيفه النصر السعودي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب زعبيل بنادي الوصل لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.

جاء الهدف الوحيد عن طريق فابيو دي ليما في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

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ورفع الوصل رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد النصر خالياً من النقاط.