ملخص مباراة لوكوموتيف طشقند والوحدة 2-0 دوري أبطال آسيا

من مباراة الفريقين

فشل الوحدة الإماراتي في فك "عقدته" مع الأندية الأوزبكية وخسر بهدفين دون رد أمام لوكوموتيف طشقند في المباراة التي جرت بينهما على ملعب لوكوموتيف ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال آسيا.

انتهى الشوط الأول بتقدم مبكر لصاحب الضيافة بهدف في الدقيقة الخامسة أحرزه تيمور عبد الخالق برأسية إثر ركلة ركنية، وفي الشوط الثاني أضاف إسلام خوجاييف الهدف الثاني في الدقيقة 90+3 من ركلة حرة من خارج المنطقة.

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بهذه النتيجة، حصل لوكوموتيف طشقند على أول ثلاث نقاط، ليتصدر ترتيب فرق المجموعة، فيما خرج الوحدة من اللقاء بلا رصيد من النقاط.