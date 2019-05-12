ملخص مباراة برشلونة وخيتافي 2-0 الدوري الإسباني

استعاد برشلونة بعضاً من معنوياته بتحقيق الفوز على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وكان البارسا قد تعرض لخسارة كبيرة برباعيةٍ نظيفة أمام مستضيفه ليفربول الثلاثاء المنصرم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليغادر البطولة.

جاء الهدفان عن طريق آرتورو فيدال (39)، وماورو أرامباري (89 بالخطأ في مرمى فريقه).

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 58 نقطة في المركز الخامس.