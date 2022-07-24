ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد 1-0 الودية

حقق برشلونة الإسباني فوزاً ثميناً ومقنعاً على مواطنه وغريمه الأزلي ريال مدريد بهدفٍ دون مقابل في المباراة القوية والمثيرة الاستعدادية التي جمعتهما على ملعب آليجيانت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية.

وبدا الفريق الكتالوني بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز الطرف الأفضل في معظم مراحل المواجهة وضغط لاعبوه باستمرار على خصومهم في الفريق الملكي.

فيما غاب النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة عن تشكيلة ريال مدريد بعدما فضل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عدم المخاطرة بإشراكه.

وتقدم البارسا بهدفٍ رائع إثر خطأ دفاعي فادح من المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو الذي مرر كرة غير دقيقة لمنافسه ومواطنه رافينيا تعاقد البلاوغرانا الجديد.

وسدد النجم البالغ من العمر 25 عاماً الكرة بحرفنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر العلوي لمرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أحد أبرز نجوم المباراة في الدقيقة 27.

في الجهة المقابلة، سدد الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغين.

برشلونة وريال يعجزان عن التسجيل في الشوط الثاني

وأجرى الفريقان تغييرات عديدة على تشكيلتيهما خلال الشوط الثاني وأهدر كلاهما فرصاً محققةً للتسجيل تناوب على إهدارها فرانك كيسي وعثمان ديمبيلي من طرف البلاوغرانا وماركو آسينسيو وماريانو دياز من ريال.