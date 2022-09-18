ملخص مباراة برينتفورد و آرسنال 0-3 الدوري الإنجليزي

سحق آرسنال مستضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي شهدها ملعب غريفين بارك ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

جاءت أهداف الغانرز عن طريق كلٍ من الفرنسي ويليام ساليبا والبرازيلي غابرييل جيزوس والبرتغالي فابيو فيريرا في الدقائق 17 و 28 و 49 على التوالي.

وهذا هو الانتصار السادس للفريق اللندني مقابل خسارة وحيدة في 7 مباريات حتى الآن.

آرسنال يستعيد صدارة البريميرليغ

بهذا الفوز المقنع، استعاد فريق المدرب الإسباني ميكيل آرتيتا صدارة الترتيب العام ورفع رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وتوتنهام صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في المقابل، بقي رصيد برينتفورد ثابتاً عند 9 نقاط في المركز التاسع.