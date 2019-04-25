ملخص مباراة خيتافي وريال مدريد 0-0 الدوري الإسباني

منشور 25 نيسان / أبريل 2019 - 11:48
من مباراة الفريقين
من مباراة الفريقين

تعادل ريال مدريد مع مستضيفه خيتافي دون أهداف ضمن منافسات المرحلة الـ 34 من الدوري الإسباني.

بدأت الهجمات في الدقيقة الثانية بتسديدة من كريم بنزيمة مرت بجوار القائم، وكانت أبرز فرص الشوط الأول.

وفي الدقيقة 57، سدد إيسكو بالرأس من عرضية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 71، حل لوكاس فاسكيز بدلاً من براهيم دياز، ثم ماركو آسينسيو بدلاً من غاريث بايل.

نشط خيتافي في الفترة الأخيرة وتصدى حارس ريال كايلور نافاس لأخطر فرصهم، بتسديدتين من خورخي مولينا وخايمي ماتا.

أخيراً حل توني كروس بدلاً من فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 78.

بهذا التعادل، واصل ريال مدريد احتلال المركز الثالث برصيد 65 نقطة، يليه خيتافي رابعاً بفارق 10 نقاط، ثم إشبيلية خامساً بنفس الرصيد، فيما يحتل فالنسيا المركز السادس بـ 52 نقطة.

كلمات دالة:خيتافيريال مدريدالدوري الإسباني

Via SyndiGate.info


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