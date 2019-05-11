ملخص مباراة لايبتزيغ وبايرن ميونيخ 0-0 الدوري الألماني

تأجل حسم لقب الدوري الألماني، بعد سقوط بايرن ميونخ في فخ التعادل السلبي مع مستضيفه لايبتزيغ، وفوز بوروسيا دورتموند على فورتونا دوسلدورف 3-2، ضمن منافسات المرحلة الـ 33.

وأخفق الفريق البافاري في هز الشباك فيما كان سيضمن حسمه للقب، رغم كم الفرص التي سنحت له أمام مستضيفه لايبتزيغ، الذي لم يكن بالصيد السهل لعملاق الكرة الألمانية.

وأعاد هذا التعادل، الأمل لبوروسيا دورتموند، الذي قلص الفارق مع بايرن المتصدر، لنقطتين فقط، بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة، فيما استقر لايبنزيغ في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.